Rúben Amorim: “São muitos jogos para se falar só em estrelinha”

Técnico do Sporting diz que a conquista da Taça da Liga já é passado e que a a equipa está concentrada no jogo contra o Boavista no Bessa.

Há alguma sorte, diz Rúben Amorim, na carreira que o Sporting tem feito esta época e que já valeu a conquista da Taça da Liga e que vai valendo a liderança no campeonato. Mas a sorte, ou como se costuma dizer, a “estrelinha”, não explica tudo. “São muitos jogos para se falar só em ‘estrelinha’. É um misto de tudo. Competência, alguma sorte em momentos certos, espírito de equipa...”, assinalou o técnico dos “leões” nesta segunda-feira, na conferência de imprensa de antecipação do jogo com o Boavista na terça-feira, no Bessa.

Há sempre vontade de melhorar, reforça o treinador dos “leões”, porque nem tudo é perfeito. “Temos falhas em certos momentos e em certos jogos, mas temos conseguido vencer, não me lembro de jogos em que o adversário fosse assim tão superior. Jogámos mal contra o Belenenses e conseguimos ganhar. As vitórias não escondem o que por vezes acontece mal no jogo, temos plena noção”, reconhece.

Poucos dias após a conquista da Taça da Liga em Leiria, Amorim garante que o foco do Sporting está no seu próximo compromisso para o campeonato: “Foi um título muito bom, soube bem naquele dia, mas já não sabe a nada. Temos pouco tempo, mas já mudamos o chip. O Boavista tem um grande treinador, Jesualdo Ferreira, que já foi campeão varias vezes, já tiveram grandes jogos com equipas grandes, temos de esquecer a taça da liga e focar neste jogo.”

Amorim reconheceu que do outro lado estará uma equipa com vontade de fazer boa figura, apesar das várias ausências, sobretudo no centro da defesa. “O Javi Garcia poderá jogar, ele tem experiência a jogar na posição, ou o Rami, que é campeão do mundo. O mister Jesualdo Ferreira é o treinador mais experiente a jogar em 4x3x3, e o Boavista terá menos responsabilidade do que a jogar com o Tondela. Não tem nada a perder e temos de estar preocupados com isso. Numa semana jogamos com Boavista e Benfica e o oxigénio que ganhámos pode perder-se de um momento para o outro”, alertou.

O confronto com o Sp, Braga na Taça da Liga foi marcado pela expulsão dos dois treinadores, tendo sido para Amorim a terceira vez que tal lhe aconteceu esta época (as outras foram com Famalicão e FC Porto). Para o treinador do Sporting, os vermelhos que o árbitro mostrou a Carlos Carvalhal e a ele próprio foram injustos e não acredita que vá ser castigado.

“[as bocas trocadas com Carvalhal] não foi nada demais. O que é no campo fica no campo, Não espero nenhum castigo e entendo que a nossa expulsão foi um erro. Já passou, o foco é no próximo jogo e espero estar no banco amanhã”, disse Amorim, reconhecendo que talvez tenha de melhorar o seu comportamento a partir do banco: "No FC Porto foi o que foi, em Famalicão foi um golo aos 90 e tal, assumi. Com o Sp. Braga não devíamos ter sido expulsos, não há público, ele ouve o que eu digo, eu oiço o que ele diz, não fujo ao meu comportamento, assumo quando erro.”

Assim como a Taça da Liga é passado, o jogo com o Benfica é futuro e Rúben Amorim garante que não haverá instruções especiais aos jogadores que estão à beira da suspensão se virem mais um cartão amarelo. “Não vou dar nenhuma informação a jogadores que têm amarelos, porque este é o jogo mais importante, fiz com o Palhinha e errei”, assumiu.