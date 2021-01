Benfica recebe Nacional com 10 baixas por causa do novo coronavírus

Otávio recuperou no FC Porto e são agora cinco os futebolistas infectados no plantel de Sérgio Conceição impedidos de defrontar a Farense. Nos “encarnados”, Vlachodimos e Everton testaram positivo ao novo coronovírus.

Com dez casos de covid-19 no plantel, o Benfica recebe esta segunda-feira o Nacional (BTV1, 17h) para o campeonato com mais remendos na equipa titular. Uma das novidades será o regresso de Mila Svilar à baliza depois do grego Vlachodimos se ter juntado a Helton Leite na enfermaria de infectados com o novo coronovirus. Com cinco infectados, o FC Porto desloca-se ao recinto do Farense (SPTV1, 20h15), com a boa notícia da recuperação de Otávio.

Os casos de covid continuam a surgir entre os jogadores “encarnados” a uma cadência preocupante. Este domingo, a infelicidade calhou Vlachodimos e Everton “Cebolinha”. Jorge Jesus chama-lhe “tempestade”, mas está confiante que a bonança na equipa surgirá ainda esta temporada a tempo do Benfica se impor na luta pelo título.

“Temos estado a sofrer e vamos continuar a sofrer em relação a todo esse processo, mas somos a equipa que, se calhar, vai criar a imunidade de grupo mais rápido”, referiu o técnico português, este domingo, na antevisão da 15.ª jornada da Liga. Os dois casos positivos anunciados este domingo juntam-se aos de Otamendi, Nuno Tavares, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Gilberto, Waldschmidt e Helton Leite. No total, os lisboetas já contabilizaram 21 futebolistas infectados desde o arranque da temporada.

“Toda a gente percebe que o Benfica teve um surto com o campeonato em andamento, muito complicado. Eu como treinador, nunca me tinha acontecido, em 30 anos de carreira”, confessou Jesus, salientando as inúmeras soluções que teve de encontrar para a equipa continuar a ir a jogo. “Já tive de trabalhar três defesas novas. Comecei uma linha de quatro, tive de ir para outra e agora para uma linha de quatro que nunca jogou junta. Mas temos de adaptar-nos à realidade, a realidade é esta e é fazermos das fraquezas forças.”

Contrariedades que não tiram o optimismo ao treinador. “Se o Benfica passar esta tempestade, vai ser difícil segurar o Benfica no futuro”, garante, admitindo que actualmente tem sido uma dor de cabeça idealizar a equipa titular. “Todos os dias é uma incerteza, podes pensar em lançar o primeiro ‘onze’, mas depois podes ficar sem dois ou três jogadores. Isto é novidade, nenhum treinador estava habituado, agora vai começar a estar.”

Quem desvalorizou as várias ausências anunciadas nos “encarnados” foi Luís Freire, treinador do Nacional. “Quando falamos de um clube grande, o estar mais fraco é muito relativo, pois tem um plantel riquíssimo, com 70 profissionais e todos os jogadores querem jogar e mostrar valor e vamos, com toda a certeza, encarar uma equipa forte e ambiciosa”, defendeu este domingo.

Menos dores de cabeça terá Sérgio Conceição nos “dragões”, principalmente depois de receber a notícia da recuperação de Otávio. O técnico regressou também ao trabalho depois de ele próprio ter estado resguardado em casa antes do fim-de-semana por apresentar sintomas atribuíveis à covid-19. Foi um falso alarme, mas por precaução o treinador cancelou a habitual conferência de imprensa de antevisão da partida com o Farense.

Com a recuperação de Otávio, são agora cinco os jogadores que estão impedidos de alinhar por terem acusado positivo: Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Evanilson, Nanú e Romário Baró. Isto para além das lesões de Mbaye e Marcano.