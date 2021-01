Benfica “infectado” volta a tropeçar na I Liga

Dizimados pelo novo coronavírus, os “encarnados” sofreram também com o “vírus” do mau futebol. O empate frente ao Nacional, em casa, deixa a equipa de Jorge Jesus com a possibilidade de ver o Sporting fugir no topo da tabela.

O novo coronavírus tirou uma dezena de jogadores ao Benfica, mas o efeito do vírus parece não ter ficado só pelos casos positivos de covid-19. Houve, nesta segunda-feira, uma “infecção” generalizada, mas com o “vírus” do mau futebol.

Na Luz, Benfica e Nacional proporcionaram um mau espectáculo de futebol, com pouca qualidade técnica, pouca intensidade, “festival” de passes errados, poucos lances de golo e, globalmente, pouca vontade de um lado e outro.

E os “encarnados”, dizimados pelo vírus, deixaram-se abater – no desempenho e no resultado –, empatando frente aos madeirenses (1-1). Um desfecho que deixa a equipa de Jorge Jesus com a possibilidade de ver o Sporting fugir no topo da tabela – os “leões” jogam nesta terça-feira, frente ao Boavista.

15 minutos para amostra

Para este jogo, o Benfica voltou ao 4x4x2 habitual, deixando a má experiência com o sistema de três centrais na Taça da Liga, frente ao Sp. Braga.

Do lado contrário, o Nacional mostrou que os dados estatísticos nem sempre dizem tudo, mas, por vezes, dizem bastante. A formação da Madeira é a terceira equipa da Liga que menos faltas faz, a que mais cruzamentos permite e a segunda mais frágil no jogo aéreo.

Aos 8’, parte dessas características foram colocadas a nu. João Ferreira ultrapassou um defensor em drible, no corredor, e desequilibrou o adversário.

Positivo/Negativo Positivo Chiquinho Com o Estrela, para a Taça, tinha feito golos sem jogar particularmente bem. Neste jogo, juntou ao golo uma exibição satisfatória. Dinâmico, esforçado e com alguns pormenores técnicos de qualidade.

Positivo Nuno Borges Bom jogo do médio do Nacional, com grande critério na saída. Dos pés de Borges saíram bolas quase sempre limpas. Negativo Avançados do Benfica Nem Seferovic nem Darwin podem rir-se do outro. Foram ambos profundamente incapazes. Pouco em jogo e, quando apareceram, foi para somarem más decisões.

Negativo Apatia geral Benfica e Nacional quiseram pouco deste jogo. No caso dos “encarnados”, isso ganha uma dimensão maior, pela responsabilidade de querer ser campeão e jogar em casa. Jogo muito fraco.

Inábil para parar a jogada com uma falta, o Nacional deixou-se levar na descompensação, João Ferreira voltou a ser mais forte em drible, cruzou e Chiquinho finalizou no centro da área. Não houve falta, houve espaço, houve cruzamento e houve… fora-de-jogo.

Aos 14’, a “receita” foi repetida. Pizzi pôde criar no corredor direito, cruzou e Chiquinho cabeceou ao segundo poste. Nacional novamente permissivo no corredor, como habitualmente, e permissivo no jogo aéreo (mesmo contra um jogador baixo como Chiquinho), também como é comum.

Em traços gerais, é isto que há para contar. A qualidade de um jogo pode ser aferida pela quantidade de notas no bloco de um jornalista e, neste caso, as notas pouco passaram daqui.

Ainda houve um remate de Gorré, é certo, mas o jogo caminhou até ao intervalo quase “sem balizas”. Depois da entrada enérgica do Benfica, o Nacional equilibrou durante alguns minutos, mas sem criar perigo – importa lembrar que é a equipa da I Liga que menos tempo passa no meio-campo adversário, algo piorado pela ausência de Riascos, o “esticador de jogo” dos madeirenses.

No Benfica, havia, sobretudo, sucessão de erros técnicos. Mais do que a dinâmica ou a dificuldade para desmontar o Nacional, o que se viu foi, essencialmente, um rol de más recepções de bola, maus passes e más decisões, geralmente ainda em fase de criação (foram 66 perdas de bola).

Seferovic e Darwin pouco tocaram na bola e, quando o fizeram, foi para demonstrarem as limitações no jogo combinativo – são ambos mais fortes no ataque ao espaço, mas o Benfica nunca optou por essa via.

Até ao intervalo, o jogo não teria valido o dinheiro gasto num bilhete.

Nacional castigou passividade

O Benfica está no pelotão da frente entre as equipas que mais golos sofrem de bola parada, a defesa “encarnada” é a pior dos últimos 30 anos e, em equipas de Jorge Jesus, esta é a pior defesa desde que o técnico deixou o Belenenses, em 2008.

Dados que apontam para o que se passou aos 48’. Canto curto do Nacional, com Gorré a ter tempo e espaço para cruzar dentro da área – situação até estranha, de tão incomum que é ver tamanha passividade na defesa naquela zona do terreno.

O jogador dos madeirenses cruzou e João Ferreira, adormecido, foi batido por Rochez, que se antecipou ao lateral e cabeceou para a baliza deixada a nu pelo movimento errático de Svilar. Neste golo, juntaram-se o engenho e a vontade do Nacional com a sucessão de erros e más abordagens do Benfica.

A cerca de meia hora do final, Jorge Jesus percebeu que precisava de “pilhas novas”. Entrou um jovem enérgico à procura de mostrar serviço, Gonçalo Ramos, e um outro jovem já habitualmente forte a mexer com o jogo, Pedrinho.

A intenção não passou disso mesmo. Nenhum dos dois foi particularmente útil a melhorar o futebol “encarnado”, ainda que o avançado, aos 65’, tenha solicitado uma bola em profundidade (coisa rara neste jogo) e rematado para defesa de Daniel Guimarães.

Mais perigo real só aos 84’, com uma jogada de Taarabt a ir ter com os pés de Seferovic, perto da linha de baliza. O suíço, desinspirado, não leu bem o passe do marroquino, atrapalhou-se com a bola e não finalizou uma oportunidade flagrante.

Escrevemos que, até ao intervalo, o jogo não teria valido o dinheiro gasto num bilhete. No final da partida, a sensação é a mesma.