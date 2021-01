Ted Lasso: um treinador de futebol americano no futebol inglês

A série da Apple TV+ com Jason Sudeikis está cheia de coração e piada. E não é preciso perceber mais do desporto-rei do que o seu protagonista para gostar dela.

Ted Lasso é um treinador de futebol americano, nativo do Kansas, que usa bigode e é contratado por uma equipa daquilo a que na Europa se chama futebol. O problema? Não percebe nada do desporto: não sabe o que é um fora-de-jogo, acha que cada partida está dividida em quatro partes e, apesar de dar por si a treinar uma equipa londrina, nem sequer sabe dizer o nome de um jogador da Premier League.

É este o promissor ponto de partida da personagem criada e interpretada desde 2013 por Jason Sudeikis – que nos anos anteriores integrara o elenco de Saturday Night Live – para uma série de anúncios da NBC Sports que se tornaram virais. Na sequência desse sucesso, em 2020 Lasso ganhou a sua própria série cómica de dez episódios de pouco mais de meia hora na Apple TV+. Ted Lasso, a série, estreou-se em Agosto e segue mais ou menos a mesma premissa dos anúncios – e até recicla algumas das suas piadas sobre as diferenças entre os futebóis e os países. A segunda temporada já está a ser rodada e uma terceira também já foi confirmada.

Na série, co-criada, entre outros, por Sudeikis e Bill Lawrence (o responsável por Médicos e Estagiários e Cougartown), Lasso é contratado para treinar uma equipa fictícia, o AFC Richmond, depois de o seu entusiasmo a treinar uma equipa universitária que chegou à segunda divisão se tornar viral nos Estados Unidos. Deixa para trás a mulher e o filho. Mas a sua ignorância não se limita ao futebol e às diferenças entre o seu país de origem e o Reino Unido. Também não sabe, por exemplo, que a nova dona do AFC Richmond, Rebecca Welton (Hannah Waddingham), só o quer a treinar a equipa porque acha que ele vai certamente falhar e ela poderá assim vingar-se do verdadeiro amor da sua vida, o seu ex-marido (Anthony Head, o Giles de Buffy - Caçadora de Vampiros) e anterior proprietário do clube, que a traía a torto e a direito.

O novo treinador é uma máquina de optimismo, o que faz com que todos os que o rodeiam suspeitem das suas verdadeiras intenções. Ted Lasso, quase como um Jimmy Stewart, é um puro, só que não é ingénuo. Está sempre a tentar fazer sobressair o melhor dos outros, mas não é um pobre coitado. E tem muito mais profundidade e traumas pessoais do que à partida parece. A sua atitude positiva acaba por revelar-se pouco estúpida. Todas as vidas do clube, de dois jogadores especialmente importantes (o capitão de equipa em fim de carreira e um brilhante novato convencido, que se odeiam mutuamente) a um ajudante com quem toda a gente goza, passando pela namorada influencer do novato convencido, são mudadas graças à presença de Ted Lasso e tornam-se pessoas melhores. Todos têm, como ele, mais camadas do que somos levados a pensar ao início.

Ted Lasso é uma série cheia de coração e piada, parva e inteligente ao mesmo tempo, tudo aparecendo nas doses certas e até quando menos se espera – e não é preciso perceber mais de futebol do que Ted Lasso para gostar dela. Há um momento óptimo, num pub, em que os jogadores, o treinador e a dona do estabelecimento discutem quais são os melhores filmes de Martin Scorsese – ganha a dona ao sugerir Mean Streets. A rodear Sudeikis está uma mistura de actores e cómicos britânicos, com nomes como Juno Temple, Brett Goldstein, Jeremy Swift ou Nick Mohammed, bem como um americano, o co-criador da série Brendan Hunt, no papel do assistente e amigo de Ted Lasso que o acompanha nesta aventura.