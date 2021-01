Daniel Kehlmann: um romance magistral

Daniel Kehlmann (n. 1975) usou um pícaro lendário do folclore germânico para criar o protagonista do seu último romance. O popular vagabundo, conhecido por Dyl Ulenspegel (assim se nomeava no original, em baixo-alemão), surgido pela primeira vez na literatura de cordel cerca do ano 1510, nasceu, supostamente, em 1300, numa aldeia do actual estado da Saxónia, e morreu de peste em 1350. Segundo a tradição folclórica medieval, este Ulenspegel era um brincalhão que se fazia de tolo (talvez fosse mesmo um louco, segundo alguns), um saltimbanco, que passou a vida a desafiar as pessoas que acorriam para o ver, nos muitos lugares por onde passou, sobretudo com piadas escatológicas.