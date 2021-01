Treze princípios para motivar as pessoas a cumprirem as restrições da covid-19

Estamos num momento determinante no combate à pandemia de covid-19. Todos os cuidados devem ser tomados e, a acção de cada um (por mais pequena que seja) pode fazer a diferença. Mas, neste esforço individual (ou colectivo) e já com uma certa fadiga devido à duração da pandemia, nem sempre é fácil ter motivação. Como se pode então motivar as pessoas a cumprirem as restrições? Uma equipa de cientistas sugere um conjunto de 13 princípios que podem ajudar decisores políticos e especialistas a incentivar os cidadãos a seguirem as medidas de controlo.