As sondagens das diferentes televisões dão o actual Presidente a ser reeleito com uma votação entre os 55,5% e os 62% dos votos. Enquanto a da RTP coloca Marcelo Rebelo de Sousa entre os 57 e os 62%, a da TVI coloca-o entre os 56,4 e os 60,4%. Já a da SIC dá o chefe de Estado reeleito à primeira, com um resultado entre 55,5% e 60,5%.