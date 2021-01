“Mesmo que a fila tivesse o dobro do tamanho não desistia de votar”

“Ainda sou do tempo em que não se podia votar. Por isso, mesmo que a fila tivesse o dobro do tamanho, não desistia de o fazer. O voto é sagrado”, diz Isabel Duarte, de 65 anos, quase a chegar à porta de acesso ao edifício da Escola Básica Manoel de Oliveira, em Aldoar. Esteve cerca de 40 minutos à espera para se aproximar da mesa de voto – uma média de tempo bem mais longa do que a média registada pela grande parte das pessoas que saiu neste domingo, no Porto e nas freguesias rurais de Vila do Conde, para escolher o próximo Presidente da República portuguesa. Apesar das filas longas, na maior parte dos casos, após a chegada ao local designado, não demorava mais do que dez minutos para se assinalar um “X” no boletim do voto. As filas revelaram a vontade de muitos portugueses em querer participar neste acto democrático. Mas não foram motivo para longas esperas.