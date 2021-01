Sondagens apontam para vitória à primeira volta de Marcelo. Ana Gomes em segundo

Marcelo Rebelo de Sousa deverá ser reeleito à primeira volta segundo as previsões das televisões.

As sondagens apresentadas às 20h pela RTP, SIC e TVI apontam para uma vitória de Marcelo Rebelo de Sousa nas presidenciais de hoje, com a socialista Ana Gomes em segundo e André Ventura, do Chega, em terceiro.

Sondagem RTP:

Marcelo Rebelo de Sousa: 57% a 62%

Ana Gomes: 13% a 16%

André Ventura: 9% a 12%

Marisa Matias: 3,5% a 5,5%

João Ferreira: 3,5% a 5,5%

Tiago Mayan: 3% a 5%

Vitorino Silva: 2% a 4%

Sondagem SIC:

Marcelo Rebelo de Sousa: 55,5% a 60%

Ana Gomes: 13,1% a 17,1%

André Ventura: 10,1% a 14,1%

João Ferreira: 3,3% a 6,3%

Marisa Matias: 2,4% a 5,4%

Tiago Mayan: 2,3% a 5,3%

Vitorino Silva: 1,3% a 3,3%

Sondagem TVI: