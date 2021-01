Presidenciais: Vitorino Silva perde em Rans

Com menos 20 votos do que Marcelo Rebelo de Sousa, Vitorino Silva consegue um segundo lugar em Rans, Penafiel, com 369 votos. Há cinco anos tinha ganho na freguesia que faz parte da sua alcunha política.

A partir de Rans, onde instalou o seu quartel-general neste domingo à noite, Vitorino Silva comentou as primeiras projecções que o colocam em último lugar, mas fez questão de dizer que nunca acreditou em sondagens. “Toda a gente sabe que não acredito em sondagens. Há cinco anos houve umas não me colocaram, outras que me deram zero e eu tive mais de 3%”, disse.

Vitorino Silva mostrou-se satisfeito por, “ao contrário do que diziam os politólogos”, a abstenção não ter atingido os 75%. “Fiquei muito contente coma votação”, disse.

Sobre o seu resultado, Tino de Rans disse ser para si “uma grande vitória conseguir convencer mais um português”. Elogiou depois a sua campanha – “Fiz uma campanha limpinha” – que mostra que “qualquer português pode ser candidato”.