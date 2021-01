Manual para ser Presidente em tempos de crise

Quem vencer as eleições deste domingo será Presidente da República numa altura em que o país enfrenta uma crise sanitária, económica e social. O que pode um Chefe de Estado fazer neste cenário? E o que deve fazer? Co m que instrumentos? O PÚBLICO falou com dois cientistas políticos. Ambos explicam que se o Presidente da República em Portugal é uma figura central no sistema político, numa crise é um pivot incontornável.