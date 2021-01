Eleições em pandemia: do serviço público ao catálogo de erros. No fim ganha a abstenção

A campanha para as eleições presidenciais decorreu entre os dias 10 e 22 deste mês ao compasso dos sobressaltos pelos dados de covid-19, cuja evolução galopante no país foi, aliás, tema nos debates televisivos e da rádio, e chegou a sugerir o adiamento do acto eleitoral ou a suspensão das campanhas. O PÚBLICO ouviu especialistas — duas politólogas, um sociólogo e um psiquiatra — sobre a oportunidade de o importante ritual da democracia que é ir a votos. Não há unanimidade na análise, entre a defesa do serviço público democrático e a denúncia de um catálogo de erros. Mas ninguém esconde que nesta equação sairá vencedora a abstenção.