“Para sarar é preciso lembrar”.

1. Não foi uma peça de retórica capaz de nos levar ao sétimo céu, nem sequer uma explosão de inteligência de uma mente brilhante. Para quem ainda se lembra, foi isso a que tivemos direito, quando Barack Obama ou Bill Clinton falaram no mesmo local emblemático há 12 anos ou há 17, nos seus primeiros discursos inaugurais. Obama era o milagre americano encarnado pelo primeiro Presidente negro da história dos Estados Unidos, gerando uma avassaladora onda de esperança. Clinton era a melhor encarnação da geração que se revoltou, nas décadas de 60 e 70 do século passado, contra a guerra do Vietname, contra os valores conservadores dos seus pais, contra uma sociedade que sentia como abafada e hipócrita. Em 1982, Ronald Reagan já tinha recuperado e celebrado o optimismo eterno de uma nação jovem, dinâmica, autoconfiante, preparada para se lançar no último combate contra o “império do mal” nos quatro cantos do mundo.