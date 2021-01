Covid-19: Procuradoria do Brasil quer abertura de processo contra ministro da Saúde pela falta de oxigénio em Manaus

Eduardo Pazuello é suspeito de omissão na assistência aos doentes de Manaus, no estado do Amazonas. PGR quer que Supremo investigue e envie queixa à polícia federal.

A Procuradoria-Geral da República do Brasil pediu no sábado ao Supremo Tribunal Federal para abrir uma investigação à conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, devido ao colapso da rede se saúde pública em Manaus, onde faltou oxigénio para os doentes de covid-19. A Procuradoria pede que, na sequência, seja enviada uma denúncia à polícia federal.

A Procuradoria cita um relatório oficial do dia 17 de Janeiro, sobre o que se passou entre 6 e 16 de Janeiro, em que o ministro Pazuello diz que teve conhecimento da falta de oxigénio a 8 de Janeiro, mas só deu início ao reforça da entrega de oxigénio hospitalar no estado no dia 12.

A procura de oxigénio na rede de saúde pública no estado do Amazonas foi, no início de Janeiro, 11 vezes superior à média. O que, diz a imprensa brasileira deste domingo, agravou a carência nos hospitais onde estão internados os doentes da covid-19. Partidos políticos denunciaram oficialmente a actuação do Ministério da Saúde e a sua falta de resposta a tempo, pressionando ao Supremo Federal a actuar.

O procurador-geral, Augusto Aras, que já ouviu o ministro e classificou as explicações de insuficientes, considerou haver nas denúncias dos partidos causa para pedir a intervenção do Supremo, por suspeita de omissão no combate ao coronavírus em Manaus.

O ministro confirmou, num relatório enviado à Procuradoria, que o recebeu o alerta a 8 de Janeiro, mas que a empresa que a empresa que distribui o oxigénio à rede de saúde pública do Amazonas não tinha capacidade para aumentar a distribuição.

“Tendo em conta a situação calamitosa de Manaus, o procurador-geral considerou necessária a abertura de um processo para investigar os factos”, diz um comunicado da Procuradoria sobre o pedido ao Supremo Tribunal.

O Amazonas regista 7051 mortes e 248.561 infecções de covid-19.