Globalização, ano zero

Víquingues na América, polinésios a cruzar o Pacífico, uma África interligada, cidades cosmopolitas na China e no mundo islâmico. No livro Ano 1000, O Verdadeiro Início da Globalização, Valerie Hansen, historiadora e professora na Universidade de Yale, defende que a globalização arrancou cinco séculos mais cedo do que se costuma supor.