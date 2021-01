EMEL suspende pagamento do estacionamento em Lisboa

A EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa ​suspendeu o pagamento do estacionamento automóvel na via pública em Lisboa a partir de segunda-feira. A suspensão, motivada pela pandemia, vigora até ao último dia de Fevereiro de 2021.

Os residentes com dístico podem passar a estacionar gratuitamente em qualquer parque da EMEL, informa a empresa municipal em comunicado divulgado este domingo.

“Todos os dísticos de residentes ou comerciantes activos até 15 de Janeiro, e que entretanto caducavam, vêem a sua data de validade prolongada até ao dia 31 de Março de 2021”, acrescenta a nota.

“Os fiscais da EMEL vão continuar a salvaguardar a qualidade do espaço público e a mobilidade dos peões, fiscalizando o cumprimento do código da estrada, nomeadamente no que diz respeito ao estacionamento no passeio ou na passadeira”, conclui.