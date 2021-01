Tyrrel Hatton, estrela crescente, vence em Abu Dhabi

Inglês ofuscou Rory McIlroy no primeiro torneio do ano no European Tour e pode subir ao top-5 mundial

Para Hatton, foi o seu quarto triunfo em prova da Rolex Series e o sexto no principal circuito europeu de profissionais. Tendo vencido em Março do ano passado o Arnold Palmer Invitational do PGA Tour, o britânico de 29 anos confirma-se como uma das grandes estrelas da actualidade, podendo mesmo entrar no top-5 mundial já na próxima actualização do ranking.

Para McIlroy, foi uma decepção. Ao concluir com 72 (Par), caiu para o terceiro lugar. E continua sem vencer em Abu Dhabi, onde regista quatro segundos lugares, quatro terceiros e um quinto nas suas últimas 10 participações. A sua última vitória, aliás, remonta a Novembro de 2019, por ocasião do WGC-HSBC Champions, em Xangai, China.

Assim como foi uma desilusão o 73 do também inglês Tommy Fleetwood, 19.º mundial, que era 3.ª para a volta de domingo e acabou a partilhar o sétimo lugar com os compatriotas Chris Paisley e Matt Wallace e o paraguaio Fabrizio Zanotti, num quarteto que somou 278 (-10). O espanhol Rafa Cabrera-Bello foi 4.º, com 276 (-12), e o escocês Marc Warren e o norte-americano Davi Lipsky partilharam o quinto posto com 277 (-11).

As 66 pancadas de Hatton foram o melhor resultado do dia entre os 66 finalistas do torneio, dando-lhe um total de 270 (-18) e um prémio de pouco mais de 1 milhão de euros. Os seus outros títulos na Rolex Series tinham sido obtidos no Open de Itália de 2017, no Turkish Airlines Open de 2019 e no BMW PGA Championship de 2020. Igualou o recordista espanhol Jon Rahm em número de triunfos na Rolex Series.

“É surreal, para ser honesto”, disse Hatton. “Sempre adorei começar a minha temporada aqui em Abu Dhabi – e agora, adicionar o meu nome a este grande troféu, com tantos grandes campeões antes de mim, é uma honra.

Scrivener também marcou 66, graças a um back nine em 29 pancadas (-7), com 5 birdies e 1 eagle. O australiano é o n.º 219 no ranking mundial, tendo facturado um prémio de €710.000.

O Abu Dhabi Championship iniciou uma série de três torneios seguidos no Médio Oriente, seguindo-se o Dubai Desert Classic e o Saudi International.

