Queda de avioneta mata piloto, quatro jogadores de futebol e presidente do clube

A queda de um avião com elementos da equipa Palmas Futebol e Regatas, que compete na Série D (quarto escalão) do Campeonato Brasileiro, caiu na manhã deste domingo pouco depois de descolar, no distrito de Luzimangues.

De acordo com informações avançadas por órgãos de comunicação social brasileiros, quatro jogadores (Lucas Praxedes, 23 anos, Guilherme Noé, 28, Ranule, 27, e Marcus Molinari, 23), +ara além do presidente do clube, Lucas Meira, 32, e o piloto da aeronave, identificado como comandante Wagner, morreram no acidente. Não há sobreviventes.

O grupo estava a caminho de Goiânia, onde a equipe do Tocantins enfrentaria o Vila Nova, na segunda-feira.

O Vila Nova, adversário do Palmas, já manifestou a sua “consternação e profunda tristeza” pelo sucedido e afirmou que estará de acordo com o adiamento da partida.

A Chapecoense, clube que viu a sua equipa de futebol sofrer um acidente de aviação em 2016, também prestou homenagem ao clube de Tocantins. A aeronave que levava 77 pessoas para a partida final da Taça Sul-Americana caiu na Colômbia. Foram 71 vítimas, entre jogadores e membros da equipa técnica da Chapecoense, jornalistas e tripulação da aeronave.