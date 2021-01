“Estou num quarto em que não posso abrir uma janela”

A duas semanas do início do Open da Austrália, a população de Melbourne continua dividida quanto à realização do torneio, um dos pontos altos do calendário desportivo do país. Nem mesmo com os 1200 visitantes em confinamento rigoroso, as críticas têm parado devido ao perigo de contágio da covid-19. Frederico Silva, um dos dois tenistas portugueses que vão disputar o Open, e o seu treinador, Pedro Felner, tiveram o azar de viajar num voo em que foi detectado um caso positivo, o que os obrigou a um isolamento total, ou seja, não podem sair dos respectivos quartos durante os 14 dias da quarentena.

“Dado o contexto geral, consigo perceber que os australianos queiram risco zero. Neste momento Melbourne tem a pandemia completamente controlada e estão assustados com a entrada de 1200 pessoas de fora e as autoridades exigiram à organização medidas extremas. Estão a jogar para o risco zero”, resumiu Pedro Felner, em conversa com o PÚBLICO desde o seu quarto de hotel.

“Logo à chegada percebi que tudo ia ser altamente rigoroso. Descemos do avião directamente para um hangar onde estava uma equipa brutal à nossa espera, desinfectaram as bagagens e fazíamos um circuito: medir a temperatura, mostrar o passaporte, o visto e tínhamos de assinar um contrato [Detention Notice], onde estão previstos as regras do confinamento e que inclui a saída do hotel por cinco horas diárias para treinarem-se”, o que acontece à maioria dos tenistas que chegaram em voos sem casos detectados e entre os quais se inclui Pedro Sousa, o outro português que vai competir no Open da Austrália.

Embora lamentando a situação em que ambos (e mais 70 participantes no Open) se encontram, o treinador do número quatro português confirma os esforços da federação australiana de ténis (Tennis Australia) e do seu responsável máximo, Craig Tiley, em minimizar os efeitos do isolamento, em especial a impossibilidade de os jogadores treinarem num court ou ginásio.

“Temos tido reuniões diárias com a Tennis Australia, às vezes duas vezes por dia. Eles têm sido incansáveis, mas estão de mãos atadas; fazem lobby junto das autoridades de saúde e tentam dar-nos o máximo de conforto. Perguntaram um a um, o que precisávamos e já todos temos, bicicletas estáticas, bolas medicinais… Mas há coisas que não antecipavam: estou num quarto em que não posso abrir uma janela e não poder respirar ar puro durante 14 dias é surreal. Há vários como eu, mas até nisso estão a arranjar purificadores do ar para colocar nos quartos”, revelou Felner.

A alimentação, essencial na vida de qualquer atleta, também mereceu críticas, mas depressa a situação foi melhorada. “Têm dois menus para cada refeição e escolhemos o que queremos através de uma App. Depois de uma reunião em que os jogadores colocaram o problema da qualidade, o Craig resolveu na hora, decidindo colocar 100 dólares na conta de cada um para encomendarmos comida de fora. Deixam a comida à porta e desaparecem. Nunca vi ninguém com excepção dos seguranças que estão no corredor do hotel. Houve um jogador que deu dois passos fora e teve de pagar 3 mil dólares de multa e o aviso que se repetir é colocado num avião de volta.”

A primeira preocupação de Pedro Felner foi em como organizar estes 14 dias. “Pedi ajuda ao Luís Lopes, preparador físico, e ao Pedro Almeida, psicólogo, para montar um plano para estas semanas. Tentamos manter uma rotina: leio muito – estou a ler a autobiografia do Obama –, vejo filmes e o meu irmão desafiou-me a escrever sobre estas experiências. O Frederico montou um ginásio no quarto dele e faz duas sessões diárias de físico, hora e meia cada, online com o Luís Lopes, e três, quatro vezes por semana com o psicólogo. Consegui convencê-lo a bater na bola, nem que seja a fazer vóleis contra a parede, por causa da musculatura do braço”, revelou o treinador.

As esperanças de Felner em eliminar o “jet lag” – mais difícil devido ao isolamento – são bem maiores do que as que deposita numa abertura deste confinamento total, já que a pressão da opinião pública australiana tem sido muito forte. “Nos primeiros dias, os telejornais abriram connosco; a nossa chegada ou os posts de alguns jogadores nas redes sociais. O próprio Craig Tiley tem sentido essa pressão e tem seguranças à porta de casa, sofreu ameaças e a venda de bilhetes para o Open começou a cair”, justificou Felner.