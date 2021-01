Palmeiras, de Abel Ferreira, volta a perder para o Brasileirão

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, voltou a perder para o campeonato brasileiro de futebol, cedendo por 2-1 no campo do Ceará, em encontro da 32.ª jornada da prova.

Esta derrota dos paulistas segue-se ao jogo perdido em Brasília com o Flamengo, o que deixa a equipa a “descolar” do grupo da frente, já que está em quinto lugar com 51 pontos, a três do quarto lugar do Atlético Mineiro.

No pódio seguem, quando está para concluir a 32.ª ronda, Internacional (62 pontos), que venceu em casa o rival Grémio por 2-1, com dois golos a acabar, São Paulo (58) e o campeão Flamengo (55), derrotado na casa do Athlético Paranaense por 2-1.

No estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, em Fortaleza, Lima abriu o marcador para o Ceará, aos 10 minutos, e Vinícius Goes fez o 2-0, aos 19’.

Os visitantes reduziram antes do intervalo, graças ao golo de Gabriel Veron, mas acabaram por não conseguiu mais do que isso.

Para o campeonato, o Palmeiras ainda jogará na terça-feira, contra o Vasco da Gama, antes do grande desafio da carreira de Abel Ferreira - a final da Taça Libertadores, sábado, contra o Santos, no Maracanã (Rio de Janeiro).