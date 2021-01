França afasta Portugal do Mundial de andebol

Era o jogo do “tudo ou nada” para Portugal no Campeonato do Mundo de andebol e quase tudo correu mal. Neste domingo, em Gizé, no Egipto, a selecção nacional precisava de vencer a França para apurar-se para os quartos-de-final da competição, mas não conseguiu contrariar o favoritismo dos gauleses, que ganharam por 32-23.

Após realizar uma campanha excelente, quatro vitórias e apenas uma derrota contra a Noruega, um dos candidatos ao título, por um golo, Portugal não conseguiu repetir as boas exibições contras os franceses (duas vitórias nos últimos três jogos) e, ao intervalo, já perdia por 12-16.

Na segunda parte, a equipa treinada por Paulo Pereira foi forçada a arriscar no ataque, mas nunca conseguiu equilibrar a partida e permitiu que a França fosse dilatando o marcador, até uma diferença final de nove golos (32-23).