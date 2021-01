Benfica vence derby e afasta Sporting da liderança

O Benfica venceu neste domingo o Sporting, por 5-4, em jogo da 16.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, encurtou a desvantagem pontual para os “leões” e deixou isolado na liderança o OC Barcelos.

A equipa treinada por Alejandro Dominguez esteve sempre na liderança do marcador e colocou-se pela primeira vez em vantagem aos nove minutos, por Valter Neves. Lucas Ordoñez aumentou para 2-0, aos 23’, mas Matias Platero (25') e Alessandro Verona (32') empataram o jogo.

O Benfica voltou a superiorizar-se pelo argentino Lucas Ordoñez (34'), a que respondeu Pedro Gil (43'), mas Diogo Rafael (49'), com um “bis”, definiu o vencedor e o melhor que o Sporting conseguiu foi o 5-4 por Toni Pérez, nos segundos finais.

Com este desaire, depois de já na semana passada ter perdido frente à Oliveirense, o Sporting cai para o terceiro lugar da classificação, agora liderada pelo OC Barcelos, com 36 pontos. Já o Benfica, com 32 pontos, aproxima-se do rival e mantém-se na luta pelas posições cimeiras da prova, ocupando agora a quarta posição.

O jogo começou com grande intensidade, com as duas equipas focadas no ataque, e Ângelo Girão e Pedro Henriques a oporem-se aos primeiros remates de parte a parte.

Contudo, aos nove minutos, Girão pouco ou nada pôde fazer para impedir Valter Neves de abrir o activo para o Benfica. O capitão das “águias” foi mais lesto na resposta a um remate de Lucas Ordoñez ao poste e, depois de alguma confusão, atirou para o fundo das redes “leoninas”.

O Sporting acusou o golo, o banco “leonino” pediu o primeiro desconto de tempo, e logo a seguir, num livre directo, Ferran Font desperdiçou mais oportunidade para os “leões”, com a bola a embater caprichosamente no poste, e Telmo Pinto a repetir a dose na recarga.

Respondeu o Benfica também com uma bola no ferro da autoria de Diogo Rafael, depois de a defesa dos “leões” ter “estendido a passadeira” ao internacional português.

Aos 23’, o Benfica dobrou mesmo a vantagem, após um erro de Ferran Font. O espanhol perdeu a bola quando era o jogador mais recuado da equipa, a bola sobrou para Ordoñez e o argentino partiu sozinho para o frente a frente com Girão, batendo o guarda-redes “leonino” sem apelo nem agravo.

Já nos minutos finais o Sporting voltou a aproximar-se do golo: Pedro Henriques defendeu uma grande penalidade de Pedro Gil, a castigar falta de Valter Neves sobre Romero, mas nada pôde fazer a poucos segundos do intervalo, quando numa jogada sempre ao primeiro toque Matias Platero apareceu solto para confirmar o 2-1.

Tal como no início, as duas formações arrancaram a “todo o gás” para o segundo tempo, com lances de golo de parte a parte, e acabou por ser o Sporting a marcar novamente, à passagem do minuto 32.

Depois de uma recuperação da bola a meio campo, Alessandro Verona combinou com Ferran Font e, de frente para Pedro Henriques, escolheu o lado e fez o empate a dois golos.

O Benfica regressou à vantagem por Lucas Ordoñez, o melhor marcador do campeonato, depois de um novo erro dos “leões”. João Souto cometeu falta para livre directo, viu o cartão azul, e o “9” do Benfica foi exímio na conversão do lance, com um remate ao ângulo que colocou o marcador em 3-2 para a equipa “encarnada”.

O Sporting acusou o golo e passou pela pior fase no encontro, com Ângelo Girão a evitar males maiores com defesas consecutivas às investidas do Benfica.

Não aproveitou o Benfica para “matar” o jogo e o Sporting voltou à discussão do resultado depois de Pedro Gil, com um remate de meia distância indefensável, ter devolvido o empate aos “verde e brancos”.

Com tudo em aberto para os minutos finais, o Benfica voltou a superiorizar-se, mostrou-se mais organizado na definição dos lances e, numa saída rápida e em superioridade numérica, Diogo Rafael rematou cruzado para o 4-3 e recolocou o Benfica na frente do marcador.

Já dentro do minuto final, de novo Diogo Rafael, numa jogada individual, fez o 5-3 e o jogo parecia sentenciado. Contudo, o Sporting no lance seguinte fez o 5-4, por Toni Pérez, colocou algum suspense no resultado, mas com 19 segundos para jogar já não foi capaz de evitar a segunda derrota consecutiva no campeonato.