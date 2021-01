Portugal com valores mais altos de sempre de mortes e novos casos. E ultrapassa 10 mil óbitos por covid-19

Foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se registaram mais mortes por covid-19 no último dia: 122. E foi também nesta zona do país que se verificaram mais novos casos: 6135. Desde o início da pandemia, nesta área geográfica já morreram 3748 pessoas, tendo sido confirmados no total 214.830 casos de infecção por SARS-CoV-2.

No último dia, no Norte, morreram mais 55 desta doença (até à data, o número de óbitos já é de 4020). Quanto a novas infecções, foram reportadas 4992 (num total acumulado de 280.156). Na região Centro morreram 65 pessoas e, igualmente num período de 24 horas, mais 2933 contraíram a infecção. Nesta área do país já morreram por covid-19, desde o início da pandemia, 1711 pessoas, tendo sido já confirmados um total de 87.095 casos.

No Alentejo houve mais 23 mortes (num total de 505) e mais 651 novas infecções (num total de 21.372). No Algarve, houve mais nove óbitos (até à data, foram 157) e mais 471 novas infecções (num total acumulado de 14.641).

Nos Açores e na Madeira não houve mortes a registar no último dia. Nos Açores já morreram 22 pessoas e na Madeira 31, desde o início da pandemia. Quanto a casos confirmados, nos Açores houve mais 34 (num total de 3180) e na Madeira houve mais 117 (num total 3195).