Schengen em tempo de pandemia e migrações na presidência do Conselho da UE

Portugal vai propor a Cabo Verde e à Moldova acordo para migração legal idêntico ao que espera assinar no primeiro semestre com Marrocos.

Garantir a manutenção de Schengen em tempos de pandemia e o novo pacto das migrações são dois dos principais temas da área dos Assuntos Internos que ocuparão a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia neste semestre. No primeiro caso, trata-se de articular a livre circulação com o futuro certificado de vacinação covid e com a apresentação de testes PCR. Quanto à política migratória, a tarefa é aproximar as posições dos Estados-membros perante o novo pacto de asilo e migrações, apresentado pela Comissão, em Setembro.