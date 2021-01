Paulo Rangel afasta candidatura à Câmara do Porto

Eurodeputado comunicou a sua decisão esta sexta-feira ao presidente do PSD a quem manifestou “total disponibilidade para continuar a trabalhar e a ajudar o partido nos diversos combates políticos na Europa, no país e também no Porto.”

O eurodeputado do PSD Paulo Rangel não será candidato à Câmara do Porto nas eleições autárquicas deste ano. Fonte social-democrata adiantou ao PÚBLICO que Paulo Rangel comunicou a sua decisão ao presidente do partido, Rui Rio, durante uma conversa que os dois tiveram esta sexta-feira, no Porto.