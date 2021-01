A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Albertina Filipe - Responso de Santo António

Temos estado em casa. Saímos para gravar, gravamos com máscaras, desinfectantes para as mãos e para a roupa. Conhecemos pessoas que são bibliotecas populares incríveis e estamos com elas, ouvindo-as. Hoje fomos à casa da Albertina, que vive muito perto de nós. Ela contou muitas histórias, imaginei logo uma pessoa com auscultadores a passear por Serpins a ouvir tudo aquilo mais os sons ambientes. Sempre foi esse o meu desejo e é algo que com tempo vamos conseguir.

O P3 partilha regularmente alguns vídeos do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela, seleccionados pelo autor, Tiago Pereira.