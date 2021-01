As ruas vistas do céu, no primeiro confinamento e agora

Quase um ano depois de ter sido decretado o primeiro confinamento, o país volta a fechar-se em casa em 2021. Que diferenças se vêem de um ano para o outro nas ruas desertas? O fotojornalista do PÚBLICO Nelson Garrido fotografou as paisagens do Porto em Março de 2020 e agora.

Quase um ano separam estas fotografias. De um lado, as fotografias do primeiro confinamento, em Março de 2020, quando o vírus era ainda uma incógnita e deixava muitas perguntas por responder. Do outro lado, as fotografias do segundo confinamento em Portugal – continuam a existir muitas perguntar por responder, mas sabe-se mais sobre o coronavírus SARS-CoV-2, há vacinas que já estão a ser administradas e há muitas mais infecções, mortes e internamentos por covid-19 a cada dia do que havia em 2020.

Ponte D. Luís I, Porto

Agora, o confinamento também não é tão apertado como foi na primeira vaga – como se pode ver pela quantidade de pessoas e de carros que estão nas fotografias de 2021, mesmo sendo poucas –, mas o Governo apertou as regras e as autoridades pedem que se fique em casa e se cumpram as normas à risca. Para evitar o colapso dos sistemas de saúde. Para salvar vidas.

Rua de Camões

Rua de Camões, Porto

​Parque de estacionamento do Mar Shopping

Parque de estacionamento do Mar Shopping

Praia de Matosinhos

Praia de Matosinhos

Ponte do Freixo

Ponte do Freixo, Porto

Ponte D. Luís I

Ponte D. Luís I, Porto

Parque de estacionamento do Gaia Shopping

Parque de estacionamento do Gaia Shopping

Rua de Santa Catarina

Rua de Santa Catarina, Porto