Fecho das escolas

São 14h37m de 21 de Janeiro de 2021, estamos colados aos media a ouvir o primeiro-ministro António Costa a falar sobre a evolução da pandemia e o que vamos fazer para restringir a curva crescente. Será que 15 dias, vão cobrir os danos feitos anteriormente, ou vão ser precisos mais uns quantos para achatar esta tão teimosa curva que só parece conhecer uma direcção? Lembrar-nos-emos também que esta pandemia já acentuou as desigualdades já antes reconhecidas, porém também está a mostrar o lado bom das pessoas, surgindo novas ideias, de forma a ajudar quem precisa.

E se não fecharem as fronteiras nas próximas horas, o número de casos irá aumentar ainda mais, sabemos que há pessoas a viverem em Espanha e a trabalhar em Portugal, ou vice-versa, mas, no entanto, apesar de termos sido irresponsáveis, vemos medidas ainda insuficientes para lidar com este exponencial crescimento deste tão mortal vírus da sociedade. Só vemos uma hipótese: confinamento total, e esperar que as pessoas cumpram as regras pedindo desculpa aos nossos familiares, que estão infectados porque os outros não se conseguiram comportar devidamente.

Sara Barbosa e Manuel Barbosa, Fundão

Por misericórdia, salvem-nos!

Como leigo na matéria, mas preocupado como todos com esta tragédia comum, interrogo-me porque razão a produção das vacinas já aprovadas nos diversos países não é amplamente generalizada e partilhada entre laboratórios de todo o mundo, por forma a aumentar significativamente a sua produção e permitir a imunização da população à escala mundial o mais rapidamente possível e antes que qualquer previsível mutação do vírus aconteça, tornando ineficazes as vacinas até então desenvolvidas. É urgente uma consciência humana e solidária dos players por todos nós. Por misericórdia, salvem-nos!

Paulo Chuvas Martinho, Pisão

Covid e falta de civismo

Desde 2017 que vivo em Almada. O que tenho assistido é à rápida degradação e falta de higiene pública. Isto deve-se em parte, à incúria dos serviços camarários, em parte à falta de civismo de vários residentes. Devido ao confinamento, lojas vão à falência, há lojistas em desespero que gastaram dinheiro na higienização de cafés, lojas, etc. Nem o bluff do Governo em relação às multas resulta. Por estes dias, tive necessidade de ir comprar alguns alimentos e vi inúmeras pessoas sem máscara, umas a espirrar, outras a tossir sem a menor consciência ou respeito cívico. Ao chamar a atenção de uma delas fui insultada. Nos passeios há fezes de cão por todo o lado e plásticos espalhados. Será que uns vão continuar num inferno quotidiano devido aos que não têm civismo? Que medidas serão tomadas pela Câmara de Almada?

M.ª Ondina Coelho, Almada

Sobre as desigualdades

O encerramento abrupto das escolas, seguido da proibição das aulas online, é prova da impreparação do ministro da Educação. António Costa disse, a 9 de Novembro, que o governo foi apanhado de surpresa pela antecipação da segunda vaga. É, por isso, incompreensível que, chegados a finais de Janeiro, o Ministério da Educação seja apanhado com as calças na mão.

Percebe-se as motivações do ministro com a proibição das aulas online – impedir o aumento das desigualdades, que muito se têm agravado com a pandemia. Ora, havendo esta genuína e meritória preocupação com as desigualdades, deve o governo ser consequente e não se ficar por aqui. Isto é, deverá preocupar-se também com o provável agravamento do fosso entre os alunos portugueses e, por exemplo, os alunos alemães. Esta medida só vem agravar esse fosso. Em nada o diminui. O atraso português é, em grande medida, resultado disto – maus governos e péssimas políticas. Ao ministro só lhe resta uma alternativa: reconhecer os repetidos falhanços e ir-se embora.

Francisco Queirós, Porto

A culpa não é só d0 Governo

Chegamos onde pensávamos ser impossível chegar. Em Março passado dizíamos todos que era impossível vir a acontecer em Portugal o que víamos nas imagens provenientes de Itália e de Espanha. Enganámo-nos infelizmente e a culpa não é só do Governo. É de todos. Somos, pelo menos, tão culpados como o Governo e por isso e porque as escolas vão fechar. Temos, muitos de nós e antes do mais, de pedir desculpa aos nossos filhos e aos nossos netos. Não fomos suficientemente crescidos e responsáveis no dia-a-dia e o resultado está à vista e agora, que já é tarde, de nada adianta ter remorsos. Falhámos como sociedade, esta é a duríssima verdade. Oxalá aprendamos a lição.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora