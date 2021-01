Taiwan diz que larga frota de aviões militares chineses fez incursão no seu espaço aéreo

Oito aviões bombardeiros chineses e quatro caças entraram no sudoeste da zona de identificação de Defesa aérea de Taiwan neste sábado, e a Força Aérea taiwanesa reorientou mísseis para seguir a incursão, disse o Ministério da Defesa da ilha.

A China, que reivindica Taiwan como território seu, realizou voos quase diários sobre as águas entre a parte sul de Taiwan e as ilhas Pratas, controladas por Taiwan, no Mar da China nos últimos meses. Geralmente, estes voos integram apenas uma ou duas aeronaves de reconhecimento.

A presença de tantos aviões de combate chineses na missão deste sábado - o Governo de Taipé disse que era composta por oito bombardeiros H-6K com capacidade nuclear e quatro jactos de combate J-16 - é incomum.

Um mapa fornecido pelo Ministério da Defesa de Taiwan mostrou que os aviões chineses, que também incluíam uma aeronave anti-submarino Y-8, voou sobre as mesmas águas onde as missões chinesas têm ocorrido perto das Ilhas Pratas, longe de Taiwan continental.

A Força Aérea de Taiwan fez um aviso aos aviões chineses e reorientou mísseis, disse o Ministério, usando um texto padrão para definir como responde a estas movimentações. “Foram realizadas missões de alerto, feitos avisos de rádio e sistemas de mísseis de defesa aérea reorientados para monitorar a actividade”, diz um breve comunicado.

Não houve qualquer comentário por parte da China.

No passado, a China disse que estava a realizar exercícios para defender a soberania e a segurança do país. Pequim olha com preocupação o crescente apoio a Taiwan, especialmente durante a Administração Trump, que deixou o cargo na quarta-feira. No ano passado, durante visitas de altos funcionários dos EUA a Taipé, aviões militares chineses cruzaram por breves momentos a linha mediana do Estreito de Taiwan, que normalmente serve como uma fronteira não oficial.

O voo dos bombardeiros e caças chineses neste sábado ocorreu poucos dias depois de Joe Biden assumir a presidência dos Estados Unidos. Emily Horne, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, disse que o compromisso dos Estados Unidos com Taiwan era “sólido como uma rocha” depois que o embaixador de facto da ilha em Washington, Hsiao Bi-khim, comparecer na tomada de posse de Biden, na quarta-feira.