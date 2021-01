“Escolhe: ou te mato ou te violo” - os abusos sexuais na guerra na Etiópia

A vendedora de café disse que foi separada da família e dos amigos por um soldado etíope no rio Tekeze, que foi levada por um caminho e posta perante uma escolha angustiante. “Ele disse-me: ‘Escolhe, ou te mato ou te violo'”, contou a jovem mulher de 25 anos à Reuters no campo de refugiados de Hamdayet, no Sudão, para onde fugiu do conflito na região de Tigré, na Etiópia.