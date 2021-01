Santa Maria da Feira: na Vertente dos Sabores, “prioridade ao fornecedor nacional”

Faz dois anos em Maio e trouxe a Santa Maria da Feira uma vasta oferta de produtos biológicos. Dos frutos secos às especiarias, passando pelos frescos e pela carne bio, não falta quase nada na Vertente dos Sabores. “Estaremos cá para as pessoas como sempre estivemos.”

São 11h30 do primeiro dia deste novo confinamento e a funcionária da mercearia biológica Vertente dos Sabores, em Santa Maria da Feira, olha em redor, pede desculpa e diz que, se entrarem os dois clientes que estão à porta, a loja de 150 metros quadrados “ficará com gente a mais”. Saem os jornalistas, para que os fregueses possam fazer as suas compras em segurança.