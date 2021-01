Quintal Biopshop do Porto: Ser bio “já não é uma coisa estranha de freaks

2020 foi o melhor ano desta mercearia — porque as pessoas passaram a cozinhar mais e porque se preocupam mais com a saúde. Catorze anos depois, Mónica Mata nota “uma diferença abismal”.

Abundância. Não há pandemia que não dê em mudanças de hábitos e em 2020 o Quintal Bioshop, uma referência dos produtos naturais e biológicos do Porto, não teve mãos a medir. “Foi o melhor ano da mercearia”, afirma Mónica Mata, que abriu este Quintal em 2006 no número 177 da Rua do Rosário. Por um lado, “as pessoas deixaram de ir ao restaurante e passaram a cozinhar mais em casa”. Mais do que isso, as pessoas “preocupam-se mais com a saúde”, estão mais esclarecidas e por isso “estão a consumir mais produtos biológicos”.