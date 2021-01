Lisboa: na Morais Soares vai-se ao Japão, que “é jeitosinho, tem de tudo um bocadinho”

Na foto antiga que Jorge Santos mantém numa parede do Japão, na Rua Morais Soares, em Lisboa, já lá está o bacalhau, à porta, numa pequena pilha, e, em redor, os clientes, as meninas de vestidos brancos e meias até ao joelho, os meninos que espreitam, curiosos, os homens de chapéu, o marçano, de bata e cesta de vime às costas. Em cima, na fachada de pedra, as letras: Loja do Japão.