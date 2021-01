Duorum Vinhas Velhas 2017: para ter saudades de José Maria Soares Franco

Este delicioso Vinhas Velhas de 2017 é um daqueles vinhos que apetece mastigar, um vinho com a chancela de um mestre.

Há enólogos que deixam nos seus vinhos uma assinatura pessoal coerente e consistente ao longo dos anos. Esses vinhos acabam por denunciar um estilo e consolidar uma referência. Sejam colheitas correntes ou reservas ou vinhos de topo, a marca da criação é indelével. José Maria Soares Franco tem esse dom. O dom de fazer vinhos precisos, com aromas recortados dentro da procura de um padrão que só varia pela generosidade ou adversidade dos anos. Vinhos com um toque de austeridade, mesmo que sejam generosos nos aromas e expressivos na estrutura. Vinhos gastronómicos, com um extraordinário potencial de envelhecimento, vinhos que não cansam.