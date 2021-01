Indústria ajusta turnos mas receia indefinição sobre ano lectivo

A indústria escapou ao encerramento decretado pelo Governo com o novo confinamento, mas não evita o impacto da suspensão das aulas. Empresas como a têxtil Riopele (Famalicão), uma das mais antigas do país, e a Autoeuropa (Palmela), que é a maior exportadora nacional, já contam com a previsível ausência de trabalhadores a partir da próxima semana. São pais e mães que vão ficar em casa com filhos cujas escolas encerraram.