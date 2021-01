IEFP promete corrigir concurso que exige licenciatura a cabeleireiros e mecânicos

Instituto do Emprego e Formação Profissional abriu um concurso para admitir uma parte dos formadores que continuam a recibos verdes, mas muitos não têm licenciatura. Associação defende lançamento de novo concurso.

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) admite corrigir os concursos lançados em Dezembro e que exigiam o grau de licenciatura a formadores que dão cursos de estética, cabeleireiro, cozinheiro ou costureiro. Em causa estão cerca de 170 pessoas que trabalham há anos nos centros de formação do IEFP em situação precária, a maioria sem licenciatura e que também não tiveram lugar nos quadros ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP).