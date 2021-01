Uma nova associação para explorar A Palavra em todas as suas dimensões

O interesse de Alex Cortez na palavra poética não é novo. Há quase duas décadas, na alvorada do século XXI, encontrávamos o músico que se nos revelou no início dos anos 1980 enquanto baixista dos Rádio Macau ao leme dos Wordsong, colectivo que abordou em som, imagem e voz (a de Pedro D’Orey) a poesia de Al Berto e Fernando Pessoa. Em palco ou agindo nos bastidores, começou desde aí a procurar diferentes formas de levar a poesia, a palavra, a mostrar-se enquanto arte performativa em convívio com outras expressões artísticas. Aquilo que nos anuncia agora será a mais ambiciosa manifestação dessas intenções. Apresente-se A Palavra, associação sem fins lucrativos dedicada a explorar essas dimensões e que se desdobra enquanto agência, promotora, editora e espaço formativo.