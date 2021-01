Morreu Larry King, o célebre rosto da televisão norte-americana

O apresentador norte-americano Larry King morreu neste sábado, com 87 anos, no Cedars Sinai Medical Center, em Los Angeles, de acordo com uma publicação assinada pela Ora Media (empresa de produção audiovisual que o próprio criou), na sua conta oficial do Twitter.

O célebre rosto da televisão, que apresentou durante 25 anos o programa Larry King Live, na CNN, estava internado com covid-19, depois de ter tido um teste positivo à covid-19 no início do mês.

King iniciou a sua carreira como radialista na Florida, na década de 1950, ganhando relevância a partir de 1978, quando começou a apresentar o programa de rádio The Larry King Show, no qual entrevistava convidados e de seguida atendia chamadas dos ouvintes com perguntas. De 2012 a Fevereiro deste ano, King apresentava o programa Larry King Now, transmitido pela Hulu, onde entrevistava diversas personalidades, de jornalistas a celebridades, passando por líderes mundiais ou estrelas da Internet. Este formato era semelhante ao programa anterior, iniciado em 1985, Larry King Live​, emitido pela CNN.