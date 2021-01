It’s a Sin: uma série sobre a “outra” epidemia, a da sida

“Há coisas que não posso dizer aqui. Homens cujos nomes não tenho coragem de revelar. O primeiro homem com quem tive sexo. Um homem que amei durante três meses em 1988. Aquele amigo hilariante com quem passei uma semana doida em Glasgow. Estão todos mortos agora. E morreram todos com sida. Mas não posso revelar os seus nomes porque as famílias dizem que morreram devido a um cancro ou a uma pneumonia. É essa a história que mantêm até hoje. O estigma relativamente ao HIV era tão grande que uma família podia enfrentar décadas de luto sem alguma vez dizer o que realmente acontecera.”