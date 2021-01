Covid-19: CDS-PP quer perceber critérios de atribuição e benficiários de apoios para a cultura

O CDS-PP quer que a ministra da Cultura envie ao parlamento e torne públicos os critérios de atribuição dos apoios anunciados pelo Governo para o sector, na sequência do novo confinamento, bem como a lista das entidades beneficiárias.

Num requerimento endereçado aos presidentes da Comissão de Cultura e Comunicação e da Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social, o CDS-PP solicita à ministra da Cultura, Graça Fonseca, que envie ao parlamento “e torne públicos os critérios de distribuição das verbas anunciadas no pacote “A Resposta à Pandemia — Cultura"”.

Os centristas solicitam também que seja dado conhecimento aos deputados e tornada pública, “com regularidade”, a lista de entidades beneficiárias dos referidos apoios”.

No que diz respeito ao programa Garantir Cultura, o CDS quer conhecer “a lista de entidades colectivas e pessoas singulares abrangidas, com discriminação de quantas concorreram, quantas foram aprovadas e que montantes que cada uma efectivamente recebeu”.

No que toca às medidas no âmbito da Direcção-Geral das Artes (DGArtes), os deputados querem saber “todas as entidades que receberam apoio, em que montantes e condições”, e no que toca às estruturas artísticas não profissionais, apoiadas pelas direcções regionais de cultura, querem conhecer a lista de todas as estruturas apoiadas, bem como os respectivos montantes e condições.

Relativamente ao cinema e audiovisual, o CDS-PP solicita que a tutela esclareça “quais são as ‘mais seis obras apoiadas’, os critérios de selecção, montantes e condições de apoio”.

No documento, o grupo parlamentar do CDS-PP assinala que, na sequência do novo confinamento devido à evolução da pandemia de covid-19, o Governo anunciou na semana passada um programa de apoio ao sector da cultura, com uma dotação de 42 milhões de euros.

“Não pretendendo, antecipadamente, colocar em causa nem as medidas anunciadas nem a sua eficácia, o grupo parlamentar do CDS-PP considera que, a bem da transparência, é determinante que o parlamento — e o universo das entidades interessadas — tenha acesso a informação periódica quanto à execução destas medidas”, salienta o partido no requerimento entregue na Assembleia da República.

Os deputados centristas referem ainda que “diversos agentes do sector” alertaram que “muita gente” não será contemplada com estes apoios e consideraram estas medidas insuficientes.

O Governo criou o programa Garantir Cultura, com uma dotação global de 42 milhões de euros, numa primeira fase, que dará um apoio “universal, não concursal e a fundo perdido”, como afirmou Graça Fonseca, que apontou como destinatários entidades colectivas (todas as empresas, salas de espectáculos, promotores, agentes, salas de cinema independentes, cineclubes), e também pessoas singulares, como artistas, técnicos e autores.

A par deste programa, entre as “medidas urgentes” anunciadas, contam-se também os valores globais de apoios de 43,4 milhões de euros da DGArtes, a entidades elegíveis, que se apresentaram aos concursos de 2020, na área dos apoios sustentados e dos apoios a projectos. Em 2021, os concursos da DGArtes também não irão abrir, “em função da excepcionalidade do ano”, segundo a ministra.

Na área da Cultura, as medidas abrangem também o cinema, a área do livro e da leitura, museus e património.