Euromilhões: prémio de 79 milhões de euros vai para apostador estrangeiro

Os 79 milhões de euros do primeiro prémio do Euromilhões foram para um apostador estrangeiro. No sorteio desta sexta-feira, a chave sorteada é composta pelos números 8-16- 42- 44 - 47 e pelas estrelas 6 e 7.

Portugal não registou qualquer dos primeiros três prémios, com três apostadores do país a conseguirem atingir o quarto maior prémio do concurso que, esta sexta-feira, valia 1658 euros.

Chave vencedora: Números – 8-16- 42- 44 - 47; Estrelas – 6 e 7

M1lhão: JFN 00304

A chave vencedora foi extraída do site oficial dos Jogos Santa Casa.