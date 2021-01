Debate sobre democracia e estado de direito nas PSuperior Talks

Depois do debate sobre comunicação na era dos algoritmos, as PSuperior Talks discutem a democracia e o estado de direito. Na próxima terça-feira, 26 de Janeiro, das 11h às 13h, em directo no PÚBLICO, nesta página, e no Facebook e no YouTube do jornal.

A talk "Democracia e Estado de Direito: uma relação ameaçada” será moderada pelo director-adjunto do PÚBLICO David Pontes e terá como oradores João Nuno Calvão da Silva, vice-reitor e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Francisco Mendes da Silva, advogado na sociedade Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, e João Assunção, presidente da direcção-geral da Associação Académica de Coimbra.

O director do PÚBLICO, Manuel Carvalho, e o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, abrirão o debate.