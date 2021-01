Ventura: Marcelo “é cúmplice deste Governo e deve cair” com a queda de Costa

Para o candidato apoiado pelo Chega, o que lhe aconteceu em Setúbal é um exemplo do estado do país a que se chegou e classifica Marcelo como uma “vergonha de Presidente” por não se demarcar dos incidentes.

André Ventura insistiu hoje em colar Marcelo Rebelo de Sousa a António Costa, pedindo um cartão vermelho para ambos nestas eleições presidenciais, e já olha para as legislativas - com avisos para o próprio partido. O candidato presidencial do Chega rematou a campanha no mesmo hotel de Lisboa onde acompanhará a noite eleitoral no domingo e, como sempre nos últimos doze dias, à porta tinha uma vintena de manifestantes - poucos mais do que o contingente policial mobilizado para o local.

“Se [Marcelo] é cúmplice deste Governo, deverá cair com a queda deste Governo em Portugal”, disparou o candidato contra o Presidente da República e o primeiro-ministro. Sobre domingo, foi cauteloso e ao mesmo tempo deixou um aviso ao partido. Vincou que “foi um milagre o que aconteceu no último ano e meio” - fundou o Chega, levou-o ao Parlamento e bate-se já com PCP e BE nas sondagens ao mesmo nível (até ultrapassa em alguns casos) -, elogiou os que o suportam - “sem vós não seria nada” - e depois olhou para o futuro.

“Sem vocês não seria nada, e não vos posso prometer resultado no domingo. Mas posso-vos prometer que lutarei até ao fim e mesmo depois de domingo continuarei a lutar até ao fim, seja qual seja a vontade dos militantes do Chega, por Portugal.” A advertência não é desprezível. Ventura colocou a fasquia alta há muito tempo e tem dito que a cumprirá: demitir-se da liderança do partido se não ficar à frente de Ana Gomes. Talvez por isso tenha sentido necessidade de se justificar: “Nunca foi a minha luta nem a luta de ninguém que está nesta sala, nunca foi pelo meu caminho, pelo meu percurso ou pelo vosso, foi sempre por Portugal (...) que vai falar no dia 24. Seja qual seja o veredicto que dê, eu acredito que já demos um passo histórico.”

Num discurso de 42 minutos para uma plateia de 70 apoiantes, Ventura percorreu a larga maioria dos assuntos e argumentos que foi usando nas suas intervenções na campanha, desde a vitimização pelos sucessivos protestos e insultos de que foi alvo até às polémicas que envolveram o Governo como o caso do procurador europeu, passando pelo estado da saúde e o combate à pandemia, as críticas à forma de os adversários fazerem campanha, a forma como os socialistas têm governado o país, a “vergonha” de atitudes do Presidente, os resultados das sondagens e o “vendaval” que promete para a noite eleitoral.

André Ventura, falando sempre no plural, como se de umas legislativas se tratasse e não umas presidenciais, disse que estão “chateados, irritados e preocupados com o estado a que chegou o país” e com tudo o que foi prometido e não cumprido. “Merecíamos um país melhor, que pudesse dignamente chamar-se Portugal. Merecíamos outro país e outro Presidente que não assistisse impávido, caso atrás de caso, a dizer que o Governo faz o melhor que pode”, como aconteceu nas golas, nas casas incendiadas por reconstruir, nos ventiladores que demoraram a chegar e não funcionam, exemplificou.

“Quando era fácil, era selfies, mergulhos no mar e abraços, mas o Inverno chegou. Agora refugia-se e manda as pessoas porem a máscara quando o criticam”, apontou Ventura. “Se é cúmplice deste Governo, deverá cair com a queda deste Governo em Portugal.”

Talvez pensando no facto de Marcelo ser hipocondríaco e de já ter admitido que gostava de ser vacinado, Ventura atacou essa opção numa altura em que já se fala na possibilidade de os políticos ganharem prioridade. “Somos o país que agora quer vacinar os políticos primeiro – eu serei o último a ser vacinado porque um líder político não se deixa vacinar enquanto houver professores sem vacina.”

Antes de Ventura discursar, tinha sido o seu mandatário, Rui Paulo Sousa a descrever o percurso da campanha e vincar que “Setúbal é um aviso para a situação a que chegámos”. É a do “país do faz de conta que é uma democracia”, onde se “perseguem os que querem mudar o sistema” e onde “é preciso ter coragem para ser do Chega”. E logo no início, o presidente da distrital de Lisboa marcara o calendário: “A próxima batalha é daqui a oito meses: são as autárquicas.”