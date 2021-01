No último dia, Marisa Matias disse que “a campanha virou” e voltou a apelar ao voto de “toda a esquerda”

“Termino como comecei. E termino feliz.” Marisa Matias encerrou a sua campanha eleitoral em Coimbra, cidade de onde é natural e onde estudou. O comício de encerramento – que manteve o modelo virtual adoptado no início da campanha – foi montado no Convento de São Francisco, onde Marisa Matias acompanhará também os resultados eleitorais do próximo domingo.

A escolha do lugar foi simbólica: foi no Convento de São Francisco que o socialista António Arnaut e o bloquista João Semedo apresentaram o livro “Salvar o SNS - uma nova Lei de Bases da Saúde para defender a Democracia”, em Janeiro de 2017. A saúde foi uma das bandeiras que a candidata quis associar à sua campanha desde o momento da sua candidatura. Estávamos ainda em Setembro quando a eurodeputada bloquista anunciou a sua candidatura no Largo do Carmo, em Lisboa, de cravo vermelho na mão e acompanhada por trabalhadores que estiveram sempre na linha da frente no combate à pandemia.

Esta sexta-feira, Marisa quis recordar os eleitores do que a fez lançar-se novamente na corrida a Belém (depois de em 2016 ter conseguido a melhor votação de uma candidata presidencial) e reuniu-se virtualmente, através de uma videoconferência, com alguns dos profissionais que estiveram consigo em Setembro (e com outros tantos que entretanto se juntaram à campanha para levar a dirigente bloquista de Bruxelas a Belém). Um a um, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda ouviu os testemunhos de um trabalhador de recolha do lixo, um enfermeiro, um médico, a administradora hospitalar em Cantanhede, uma cuidadora informal, um carteiro, uma cientista, um trabalhador da indústria e uma estudante.

Além do combate à pandemia covid-19, há também a urgência de responder “à pandemia de quem quer voltar ao Estado Novo”, ouviu-se. "A Marisa dava uma óptima profissional de saúde”, resumiu Roberto Tavares, trabalhador dos CTT, que elogiou justamente a capacidade de Marisa “cuidar” e olhar para a importância do Serviço Nacional de Saúde.

“Comecei a campanha a olhar-vos nos olhos e a dizer-vos que era a candidata contra o medo e sou. E muita da minha força veio de vocês”, respondeu Marisa, no final do encontro. Depois de na quinta-feira ter regressado a Alcouce, à aldeia onde viveu até aos 23 anos, a candidata reajustou o discurso combativo para um discurso de esperança, apelando ao voto de “toda a esquerda” para que sejam “duas candidatas à frente de Ventura e não só uma”.

Foi esse o discurso que Marisa repetiu no último dia. A eurodeputada, que viu a sua campanha ganhar um novo fôlego com o movimento #VermelhoEmBelém, acredita que “a campanha virou” e que “a solidariedade” está “a ganhar”. Em declarações aos jornalistas, em resposta aos problemas identificados pelo Governo na formação de mesas de voto em 15 concelhos, Marisa Matias desvalorizou as dificuldades e voltou a apelar ao voto, repetindo que o acto eleitoral de domingo "é seguro" e que por isso acredita na “mobilização”.

E apesar de ainda não ter chegado a Belém, Marisa Matias vinca que ao contrário do actual Presidente da República não se perde “em discursos redondos” sobre temas como a despenalização da eutanásia que esta quinta-feira foi aprovada na especialidade. “Seria com toda a vontade de reconhecer essa dignidade que promulgaria a lei”, afirmou. Relativamente ao silêncio do actual Presidente da República sobre o tema, Marisa respondeu que têm existido “muitos discursos redondos”. “Mas o meu é certinho”, declarou.