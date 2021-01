Marcelo cai nas sondagens, mas garante reeleição à primeira volta

As três sondagens publicadas esta sexta-feira, último dia da campanha eleitoral, abrem caminho para a reeleição do actual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e dão o segundo lugar à ex-eurodeputada socialista, Ana Gomes, embora no estudo de opinião realizado pelo ISCTE/ICS para o Expresso e a SIC, a diplomata tenha um resultado (14,5%) muito próximo de André Ventura que recolhe 12,5% das intenções de voto.

A sondagem da Eurosondagem para o Porto Canal e semanário Sol revela que se as eleições se realizassem esta sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa seria eleito com 61,8% das intenções de voto. Já o barómetro da Aximage diz que o actual Presidente da República seria eleito à primeira volta com 59,4% das intenções de voto. De acordo com o estudo de opinião realizado pelo ISCTE/ICS, Marcelo recolheria 58% das intenções de voto, um resultado que evidencia que chefe de Estado tem vindo a perde pontos. Neste barómetro, Marcelo cai oito pontos desde Dezembro (última sondagem realizada pelo ISCTE/ICS para o Expresso e a SIC) até agora.

O barómetro da ISCTE/ICS não afasta uma segunda volta se a abstenção for muito elevada, como prevê esta sondagem.

Ao contrário de Marcelo, Ana Gomes e André Ventura sobem nesta sondagem, cujo trabalho de campo decorreu entre os dias 12 e 18 de Janeiro. A ex-eurodeputada do PS passa dos 13% para os 14,5%, e o candidato do Chega cresce 3,5 pontos percentuais relativamente ao resultado de há um mês. A diferença entre os dois é de dois pontos, um intervalo que fica dentro da margem de erro da sondagem que é de 3%.

A luta entre Marisa Matias e João Ferreira, que representam os partidos à esquerda do PS, também é renhida. Marisa Matias perde agora um ponto e João Ferreira sobe um ponto. Os dois registam 6% das intenções de voto. O trabalho de campo desta sondagem realizou-se começou dois dias depois dos debates televisivos entre os vários candidatos, onde Marisa Matias evidenciou maior dificuldade e prolongou-se até à última segunda-feira, quando o primeiro-ministro, António Costa, anunciou novas restrições ao confinamento por causa da pandemia de covid-19.

O candidato apoiado pela Incitativa Liberal, Tiago Mayan Gonçalves, fica-se pelos 2% e Vitorino Silva, mais conhecido pelo Tino de Rãs, recolhe apenas 1% das intenções de voto.

O resultado que Ana Gomes regista na Eurosondagem é de 13,6%, ou seja, 3,6 % a mais do que André Ventura, que fica nos 10,0%. A quarta posição é ocupada por Marisa Matias com 6%, mais 1,2 pontos percentuais que o candidato João Ferreira, que consegue 4,6%. Por seu lado, Tiago Mayan Gonçalves conta com 2,1% e Vitorino Silva tem 1,7%.

Contas feitas, os candidatos à esquerda de Marcelo conquistam nesta sondagem 25,1% das intenções de voto e os dois candidatos à direita a do actual inquilino de Belém alcançam 12,1%.

Sem a distribuição dos 15,5% de entrevistados que não souberam ou não quiseram responder, Marcelo Rebelo de Sousa arrebata 52,2%, seguindo-se Ana Gomes (11,5%), André Ventura (8,4%), Marisa Matias (5,1%), João Ferreira (4,1%), Tiago Mayan Gonçalves (1,8%) e Vitorino Silva (1,4%). Em Outubro, a Eurosondagem adiantava que o actual Presidente da República teria como garantida uma vitória à primeira volta e com mais de 50% dos votos.

A sondagem foi realizada entre segunda e quinta-feira e foram feitas 2.533 entrevistas validadas, tendo a amostra um erro máximo de 1,95% para um grau de probabilidade de 95,0%.

O barómetro da Aximage para a TSF/DN/JN que dá a Marcelo 59,4% - menos 1,7 pontos - atribui a ex-eurodeputada socialista 15,4% das intenções de voto, precisamente o mesmo resultado que obteve no estudo de opinião de Dezembro. A Aximage dá uma vantagem de 5,4% pontos percentuais a Ana Gomes relativamente ao seu principal adversário na corrida presidencial, que se fica pelos 9,7%, tendo subido 1,7 pontos percentuais comparado com o resultado que teve há um mês.

A quarta posição vai para o candidato apoiado pelo PCP e pelo PEV, João Ferreira, que neste estudo surge com 5%, ou seja, 0,7% pontos percentuais a mais que Marisa Matias que recolhe as preferências de 4,3% dos inquiridos. Colado à candidata do Bloco está Mayan Gonçalves que conta com 3,3%, um resultado 2,2% superior ao que alcançou em Dezembro. A última posição cabe a Vitorino Silva com 1,5%.

O barómetro da Aximage vaticina uma abstenção na casa dos 58% para a votação das eleições presidências do próximo domingo.

De acordo com a ficha técnica, os trabalhos de campo decorreram entre os dias 9 e 15 de Janeiro, tendo sido realizadas 1.183 entrevistas telefónica a cidadãos com mais de 18 anos residentes em Portugal. Com uma margem de erro de 2,8%, a amostra de 1.183 entrevista corresponde a um intervalo de confiança de 95%.

Na sondagem do ISCTE ICS para o Expresso e a SIC foram inquiridas 1.210 pessoas, 33% através de telefones fico e 66% por telemóvel. A margem de erro da amostra é demais ou menos 3% com um nível de confiança de 95%.