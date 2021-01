Líder do CDS apela à direita para votar em Marcelo e resolver a eleição à primeira volta

O líder do CDS fez um apelo a “toda a direita” para que vote em Marcelo Rebelo de Sousa no próximo domingo e, assim, “resolva esta eleição à primeira volta”.

Francisco Rodrigues dos Santos gravou uma mensagem em vídeo no último dia de campanha eleitoral. “Neste dia, faço um apelo a toda a direita para que no domingo vá às urnas, vote em Marcelo Rebelo de Sousa, e resolva esta eleição à primeira volta”, disse, lembrando que o CDS está convicto de que “fez a escolha certa” ao apoiar o candidato. A direcção apoia oficialmente Marcelo Rebelo de Sousa embora a opção tenha dividido opiniões.

Elogiando Marcelo Rebelo de Sousa como o “único candidato acima de qualquer interesse partidário”, o líder do CDS apelou à direita para que “não se deixe enganar por quem quer dividir o nosso espaço político”, numa alusão não só a André Ventura, do Chega, como a Tiago Mayan Gonçalves, da Iniciativa Liberal. “Quem é do CDS não se pode rever em candidatos que dividem o país, colocam portugueses contra portugueses ou em candidatos que, dizendo-se do nosso espaço politico, não partilham dos mesmos valores de defesa do Estado social, da família e da vida – em temas tão importantes como a eutanásia e o aborto”, afirmou.

Na mensagem, o líder do CDS lembrou as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa no debate com André Ventura em que disse ser “um homem da direita social, que se reconhece nos valores da doutrina social da Igreja”. “Um humanista cristão, avesso a experimentalismos e radicalismos”, apontou Rodrigues dos Santos, acrescentando que Marcelo Rebelo de Sousa “é o único candidato que coloca o interesse nacional acima de qualquer interesse partidário”.

O apelo ao voto dos “militantes e simpatizantes do CDS” em Marcelo Rebelo de Sousa foi repetido na mensagem tendo em conta o “estado de emergência”.

O outro partido que apoia o actual Presidente da República, também fez um apelo ao voto. “O professor Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato que transporta com mais sensibilidade o ideário social-democrata: a dignidade da pessoa humana, a justiça social, o equilíbrio de poderes, a liberdade, a tolerância e a promessa democrática da ascensão social”, segundo um comunicado da comissão permanente do partido divulgado ontem. Rui Rio reiterou o apelo de viva voz numa conferência de imprensa sobre o encerramento das escolas decretado pelo Governo.