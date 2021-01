O fim da campanha mais diferente de todas as outras

Neste P24, encerramos a campanha eleitoral para as eleições presidenciais do próximo domingo fazendo uma ronda pelas várias candidaturas, através do relato dos jornalistas do PÚBLICO.

Neste episódio contamos com o testemunho de Leonete Botelho, na campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, Luciano Alvarez, na campanha de Ana Gomes, Maria Lopes, na campanha de André Ventura, Álvaro Vieira, na campanha de João Ferreira, e Liliana Borges, na campanha de Marisa Matias.

