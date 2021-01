Os alvos de todos os candidatos (uns têm mais do que outros)

Os sete candidatos foram também os sete alvos preferenciais das críticas uns dos outros. Mas não foram exclusivos. António Costa também foi um dos recorrentes e até Jerónimo de Sousa, que não é candidato a Belém (mas já foi), acabou por ser apanhado num intenso fluxo de insultos que mais vale não reproduzir. Rui Rio e a comunicação foram outros alvos das mensagens dos candidatos

Marcelo Rebelo de Sousa sobre si próprio

Ana Gomes para os socialistas

Ana Gomes para António Costa

“Não tinha a mais pequena apetência para me candidatar à Presidência da República e não me teria candidatado não fosse dar-se o caso de o meu partido ter desistido, ter optado pela não comparência. Achei grave, critiquei e por isso entendi chegar-me à frente.”

Ana Gomes para Marcelo Rebelo de Sousa

“Isto tem de ser dito e os portugueses têm de saber isto: foi o professor Marcelo Rebelo de Sousa que, ao impor no próprio decreto presidencial que o Estado devesse procurar antes acordos com os privados em vez de imediatamente avançar para a requisição civil a custo justo, também determinou que, até hoje, a capacidade instalada não esteja a ser totalmente aproveitada e os recursos humanos também não estejam a ser totalmente mobilizados.”

Ana Gomes para André Ventura

André Ventura para Marcelo Rebelo de Sousa

André Ventura para o Governo

André Ventura para Rui Rio

“Estamos no caminho certo. Parece que estou a ver o dr. Rui Rio [presidente social-democrata, o maior partido da oposição] com a cara num cartaz, a dizer assim: “votem em mim, eu sou a direita social”, assim, de lado, mas com o lápis na orelha. A direita social não é nenhuma direita. É ser travesti de direita, socialistas encapotados.”

André Ventura sobre si próprio

André Ventura sobre os media

“Eles [os órgãos da comunicação social] bem tentam levar as outras candidaturas ao colo, mas já não cola, por muito que dêem o ar fofinho do João Ferreira ou da Marisa Matias ou do Marcelo Rebelo de Sousa, as sondagens já não sobem mais. É sinal de que lhes estamos a meter medo e vamos continuar a meter medo.”