Presidenciais: as imagens de uma campanha em tempos de pandemia

As três sondagens publicadas esta sexta-feira, último dia da campanha eleitoral, abrem caminho para a reeleição do actual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e dão o segundo lugar à ex-eurodeputada socialista, Ana Gomes, embora no estudo de opinião realizado pelo ISCTE/ICS para o Expresso e a SIC, a diplomata tenha um resultado (14,5%) muito próximo de André Ventura que recolhe 12,5% das intenções de voto.

​Marcelo Rebelo de Sousa disse-o duas vezes no mesmo dia: “Basta uma abstenção de 70% para tornar quase inevitável uma segunda volta.” Primeiro no antigo liceu Pedro Nunes, em Lisboa, à tarde, depois no Porto, à noite, conhecida que era a sondagem sobre presidenciais para o PÚBLICO e a RTP.

​Cerca de 80% dos eleitores inscritos para o voto antecipado nas presidenciais votaram no domingo, segundo dados finais relativos aos 308 municípios divulgados, esta quinta-feira, pelo Ministério da Administração Interna (MAI). Falta saber quantos eleitores irão votar este domingo.

Leia mais aqui.