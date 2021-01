Vila Nova de Gaia tem 2500 euros para dar às melhores fotografias da cidade

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia está à procura de “imagens inéditas da cidade”, refere o município em comunicado. E os autores das seis melhores fotografias do concelho ganham 2500 euros cada um.

Qualquer pessoa singular, de nacionalidade portuguesa ou estrangeira, pode tentar a sua sorte. As imagens serão analisadas tendo em conta duas categorias: menores de 25 anos, “com o objectivo de envolver os jovens e captar a forma como percepcionam a cidade”, e todas as outras faixas etárias subsequentes. Serão premiadas três fotografias de cada grupo, sendo que cada candidato só pode submeter três imagens, no máximo.

As candidaturas podem ser feitas de 1 de Fevereiro a 31 de Março e deverão ser enviadas por email para o endereço fotografiagaiatodoummundo@cm-gaia.pt, preenchendo a ficha de candidatura. As fotografias devem ser originais e inéditas e ter um máximo de 5000 pixels no lado maior e resolução de 300dpi. Os ficheiros devem ser enviados em formado .tiff ou .jpeg. Mais informações podem ser consultadas no regulamento.

As fotografias vencedoras vão dar origem a um livro e distribuídas por mupis no concelho. A Câmara Municipal de Gaia pretende, com este concurso, “envolver os cidadãos nos seus projectos culturais e artísticos”, acrescenta o comunicado.

Texto editado por Amanda Ribeiro